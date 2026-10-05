Reconocen a figuras del deporte motor
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El parque de Morales "Juan H. Sánchez" fue el punto de partida del evento denominado "Iconos del Deporte Motor y del Motociclismo Potosino", jornada que reunió este sábado a miles de motociclistas y aficionados. La actividad comenzó por la tarde en el andador central del parque y continuó con una multitudinaria caravana rumbo al Centro Histórico de San Luis Potosí.
La rodada inició después de la concentración programada desde las 15:00 horas y recorrió parte de la avenida Venustiano Carranza. El contingente pasó por la Plaza de los Fundadores antes de llegar a Plaza de Aranzazú, donde se desarrolló el acto principal de una jornada dedicada a reconocer la trayectoria de personajes vinculados con el automovilismo y motociclismo de la entidad.
La actividad reunió a integrantes de la Asociación Potosina de Motociclismo, VAMEX y Motociclismo Organizado de San Luis Potosí, además de diferentes representantes del ambiente deportivo. Entre los asistentes estuvieron José Picazo, de VAMEX; Marco Álvarez; el biker potosino conocido como "Le Huaraché", y Luis Fernando Alonso Molina, entre otros invitados.
Durante la ceremonia fueron entregados reconocimientos a figuras que han dejado huella en diferentes etapas del deporte motor potosino. Entre los homenajeados estuvieron "Pepe" Morales, Ricardo Cordero, Rodolfo Lavín, Jesús Monternach, "Chencho" Morales, Jacobo Isaís y Enrique "Mao" Reyna, además de representantes de generaciones anteriores del motociclismo como Rocío Soria y Flor de María Soria, quienes destacaron como mujeres piloto.
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La jornada permitió recordar distintas épocas y modalidades del deporte motor, desde las competencias en pista hasta las rodadas y pruebas de velocidad. La celebración se complementó con concursos, obsequios y actividades musicales, cerrando una tarde-noche de convivencia en la que motociclistas, pilotos y aficionados compartieron su pasión por el automovilismo y el motociclismo potosino.
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