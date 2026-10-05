Remontan Rams y vencen a Eagles

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FILADELFIA.- Kyren Williams corrió para dos touchdowns en los últimos cuatro minutos y Matthew Stafford y los Rams de Los Ángeles remontaron un déficit de 10 puntos para vencer el domingo 24-20 a los Eagles de Filadelfia.

Los Rams (2-2) habían tenido dificultades a la ofensiva durante toda la tarde y una victoria parecía fuera de alcance hasta cerca del final cuando el entrenador de los Eagles, Nick Sirianni, decidió no patear un gol de campo corto que los habría dejado con ventaja de tres posesiones y, en su lugar, se la jugó en cuarta oportunidad.

Los Eagles (2-2) no lograron convertir, lo que le dio nueva vida a los Rams. Stafford y los Rams se vieron favorecidos por una penalización por rudeza innecesaria que los ayudó a culminar una serie de 98 yardas con una carrera de touchdown de 1 yarda de Williams, con 3:59 por jugar, que los acercó 20-17.

Los Eagles —que no convirtieron ni una sola tercera oportunidad en 12 intentos— despejaron para preparar a Stafford para la serie ganadora. Stafford conectó con Puka Nacua en tres ocasiones y tuvo un oportuno acarreo de 8 yardas en la marcha de 10 jugadas y 79 yardas, y Williams remató cuando rompió varias tacleadas para un touchdown de 7 yardas con 1:10 restante.

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Sirianni tenía marca de 4-0 de por vida contra Sean McVay. Aún así el resultado no fue una sorpresa. Las casas de apuestas habían colocado a los Rams como favoritos como visitantes.

Jalen Hurts fue capturado dos veces en la última posesión de Filadelfia y le desviaron un pase desesperado. Lanzó dos pases de touchdown a Darius Cooper en la primera mitad, pero terminó con apenas 12 completos de 27 intentos para 93 yardas.

Stafford completó 32 de 51 para 317 yardas y dos intercepciones. Sus pases interceptados derivaron en 10 puntos de los Eagles en la primera mitad y Filadelfia ganaba 20-10 al descanso.