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Ricardo Cordero llega a Oaxaca como líder

Por Romario Ventura

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
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Ricardo Cordero llega a Oaxaca como líder
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      La temporada 2026 del FIA NACAM Rally Championship y del Campeonato Mexicano de Rallies (CMR) entra en su etapa decisiva, con la lucha por los campeonatos al rojo vivo y el piloto potosino Ricardo Cordero como uno de los principales contendientes al título.

      Cordero viajará a Oaxaca para disputar la quinta fecha del Campeonato Mexicano de Rallies, competencia que también será válida como la cuarta ronda del FIA NACAM Rally Championship, donde el representante de 399 Tactical GHR Motorsport marcha como líder y buscará ampliar su ventaja en la clasificación.

      La competencia tendrá un ingrediente especial para el piloto potosino, quien estrenará en tierras mexicanas su nuevo Lancia Ypsilon Rally2, una de las novedades más importantes de su programa deportivo para la parte final de la temporada.

      "Emocionados por correr este rally con nuestro nuevo elemento, el Lancia Ypsilon Rally2. Será una nueva aventura corriendo a bordo de esta joya del rallismo internacional, por lo cual hemos elegido este rally para estrenarlo en tierras mexicanas", señaló Cordero.

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      El piloto reconoció que, pese a liderar ambos campeonatos, no existe margen para confiarse, especialmente ante un calendario que comienza a comprimirse por los compromisos nacionales e internacionales. "Vamos a la cabeza de ambos campeonatos, pero no hay que confiarnos. Habrá que sumar, tratar de despegarnos en los puntos", apuntó.

      La 23ª edición del Rally Sierra Juárez se disputará del 27 al 29 de agosto en Oaxaca, con el Templo de Santo Domingo como escenario de la arrancada ceremonial.

      La competencia estará integrada por ocho etapas cronometradas, con un recorrido aproximado de 125 kilómetros, donde Cordero buscará aprovechar su conocimiento y experiencia para mantenerse en la cima de ambos campeonatos.

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