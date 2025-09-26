logo pulso
Rory McIlroy, ‘piedra angular’ en Copa Ryder

Por AP

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Rory McIlroy, ‘piedra angular’ en Copa Ryder

FARMINGDALE, NY.- Rory McIlroy entendió lo que significaba la Copa Ryder tres días antes de golpear su primera bola. Era 2010 y llegaba como un novato de 21 años. El equipo europeo se reunió en una sala en el campo Celtic Manor de Gales y al teléfono estaba Seve Ballesteros, el alma del equipo de Europa, muriendo de un tumor cerebral.

“Veo alrededor y la mayoría del equipo está llorando mientras Seve nos habla”, recordó McIlroy el miércoles antes de un día lluvioso de práctica en Bethpage Black.

“Pienso, eso es. Esa es la encarnación de lo que es el equipo europeo de la Copa Ryder”, dijo. “Esa llamada de conferencia con Seve en 2010 fue el momento para mí”.

El jugador que una vez se refirió a la Copa Ryder simplemente como una exhibición, como “un evento no tan importante para mí”, como una competencia que no lo haría correr lanzando puñetazos al aire, es ahora la voz más fuerte y el único europeo que ha completado el Grand Slam.

