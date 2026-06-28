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Russell saldrá 1ro. en Austria

El piloto británico consigue la pole pese a críticas por bandera amarilla

Por EFE

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Russell saldrá 1ro. en Austria
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      El inglés George Russell (Mercedes) saldrá primero en el Gran Premio de Austria, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en el Red Bull Ring de Spielberg.

      Russell, de 28 años, logró su undécima ´pole´ en la F1 -la cuarta de esta temporada- al dominar la calificación de este sábado, en cuya tercera y decisiva ronda (Q3) cubrió, con el neumático blando, los 4.318 metros de la pista estiria en un minuto, seis segundos y 113 milésimas, 236 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 295 de ventaja sobre el compañero de éste, el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton.

      Inicialmente investigada su vuelta, para comprobar si había respetado las dobles banderas amarillas a causa del accidente en su último intento del cuádruple campeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull), -que sale quinto, un puesto por detrás del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial-, a Russell se le concedió finalmente la ´pole´.

      Antonelli lidera el campeonato con 156 puntos, 41 más que Hamilton y con 50 respecto a Russell, tercero en la general.

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      En sexta posición, al lado de ´Mad Max´ y desde la tercera fila, arrancará el inglés Lando Norris (McLaren), campeón del mundo el año pasado y último ganador en el Red Bull Ring.

      Su compañero, el australiano Oscar Piastri -séptimo- lo hará una hilera por detrás, junto al francés Isack Hadjar (Red Bull); mientras que los dos RB del neozelandés Liam Lawson y del sueco-británico Arvid Lindblad -décimo en parrilla- arrancarán desde la quinta fila.

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