Sancionan a FEF y Liga Profesional

Fueron castigadas con multas por mal manejo de datos personales

Por AP

Diciembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Sancionan a FEF y Liga Profesional

QUITO.- La Federación Ecuatoriana de fútbol y la Liga Profesional del país sudamericano fueron sancionadas el lunes con multas que en conjunto suman alrededor de 455.000 dólares debido a lo que las autoridades consideraron infracciones graves en el tratamiento de datos personales al registrarse para seguir las páginas online de ambas entidades.

La Superintendencia de Protección de Datos Personales señaló que se confirmó “la existencia de una infracción grave” debido a la falta de medidas administrativas, técnicas, físicas, organizativas y jurídicas “suficientes para garantizar un tratamiento adecuado de datos personales” mediante el uso de las aplicaciones Fan ID y Fan FEF.

La Liga Profesional fue notificada con una multa de 259.644 dólares y la disposición de informar a 14.398 personas “cuyo consentimiento no fue obtenido de forma válida” y además eliminar los datos personales recabados con el Fan ID.

Por su parte, la federación recibió una multa de 194.856 dólares, además la orden de poner en marcha una política de protección de datos, informar a los titulares sobre la invalidación del consentimiento obtenido y eliminar los datos tratados a través del Fan FEF.

La superintendencia destacó que estas decisiones marcan un precedente importante y envío “un mensaje directo para todos los responsables del tratamiento de datos”.

Las dos entidades sancionadas aún no han emitido comentarios.

La sanción se produce días antes del sorteo del Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, el primero de la historia con 48 participantes, uno de ellos Ecuador, país que asiste a su quinto mundial.

