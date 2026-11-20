¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ante los rumores sobre su posible salida del Club América y su vinculación con otra institución, Santiago Baños ha decidido aclarar su situación actual en el equipo. El presidente deportivo del club, reconocido por su rol en la construcción de un plantel exitoso, afirmó que está comprometido con el proyecto y satisfecho en su puesto. En declaraciones a TUDN, Baños enfatizó que su continuidad en el club dependerá exclusivamente de la directiva, reafirmando su lealtad hacia la organización azulcrema.

"Amigos de los medios y demás que dicen que ya me voy en diciembre y otros que me voy en junio, igual y me ven aquí mucho tiempo. Estoy contento, feliz, lo he dicho siempre. Voy a estar aquí hasta el día que me digan gracias. No ha habido ofertas en otros lados", aseguró Baños. Esta declaración llega en un contexto donde los rumores de su posible marcha habían incrementado, generando especulaciones sobre un cambio de aires.

Asimismo, se abordó el futuro del entrenador André Jardine, quien ha dejado una huella importante en el equipo tras lograr el tricampeonato del fútbol mexicano. Baños mencionó que la relación con Jardine se culminó de manera positiva, destacando que ambas partes decidieron finalizar su vínculo de manera amistosa. "Yo creo que ya, como toda relación, estaba desgastado el tema; estaba muy cansado André, nos lo hizo saber terminando el torneo. Queríamos dejar una relación buena, queríamos dejarle las puertas abiertas por si algún día quiere regresar o si se presenta la oportunidad", añadió.

Con esta clarificación, Baños busca disipar las dudas respecto a su futuro en el Club América, reafirmando su compromiso y la estabilidad del proyecto deportivo en el que está involucrado. Las declaraciones del directivo han sido recibidas con atención por parte de los aficionados y círculos cercanos al club, en la espera de las decisiones que tomará la directiva en los próximos meses.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí