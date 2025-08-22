Santos cae ante Astros de Jalisco

La noche de este jueves, los Santos del Potosí enfrentaron el primero de la serie ante los Astros de Jalisco, en un duelo intenso que terminó con victoria visitante por marcador de 79–93 en el Auditorio Miguel Barragán.

Desde el inicio, el conjunto jalisciense mostró un juego físico y agresivo que complicó la ofensiva potosina, sumado a las pérdidas de balón que permitieron a Astros cerrar el primer cuarto con amplia ventaja de 13–27. Sin embargo, en el segundo parcial los locales reaccionaron tras ajustes tácticos y, gracias a las faltas constantes del rival que los llevaron a la línea de castigo, lograron reducir la desventaja e irse al descanso con marcador de 39–44.

El tercer cuarto fue el mejor momento para Santos, que con un sólido juego interior y buena defensa lograron darle la vuelta al partido, llegando al cierre del periodo con ventaja parcial de 68–65. Pero en el último cuarto, los potosinos resentirían el desgaste físico, lo que fue aprovechado por los Astros con rompimientos rápidos y efectividad en los triples para sentenciar el encuentro.

El MVP del partido fue Devin Davis, quien sumó 23 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias, acompañado por Diego Willis con 16 unidades. Por parte de Santos, el más destacado fue Tjader Fernández, con 20 puntos, 3 asistencias y 1 rebote.

El segundo juego de la serie se disputará este viernes en punto de las 20:00 horas, nuevamente en territorio potosino en duquesa de que la quinteta celestial busque dividir la serie ante los Tapatíos.