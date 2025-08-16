Santos pierde la serie ante Soles

La noche de este viernes, en el Auditorio PSF, los Santos del Potosí disputaron el segundo juego de la serie frente a los Soles de Mexicali, en un encuentro que se definió hasta los últimos minutos y terminó con victoria local por marcador de 87-80.

El inicio del partido mostró una cara distinta de los potosinos, con mayor solidez defensiva y evitando segundas oportunidades para el rival. Esa intensidad les permitió llevarse el primer cuarto con ventaja de 19-22.

En el segundo parcial, los cachanillas reaccionaron con un juego más agresivo en ofensiva y mejoría en defensa, lo que les permitió darle la vuelta al marcador y llegar al descanso con ligera ventaja de 43-41.

Tras el medio tiempo, Soles mantuvo el control del partido, aprovechando el impulso anímico para ampliar la diferencia y cerrar el tercer cuarto arriba 67-60.

El último periodo se jugó con gran intensidad, con ambas quintetas ofreciendo un duelo defensivo de alto nivel. Santos luchó hasta el final, pero no logró revertir la desventaja y terminó cediendo el triunfo a Soles con un marcador final de 87-80.

El MVP del encuentro fue nuevamente Donald Sims, quien brilló con 26 puntos, 5 asistencias y 2 rebotes, siendo determinante para el triunfo de los mexicalenses.

Ahora, los Santos del Potosí volverán a casa para recibir a los Astros de Jalisco, campeones de CIBACOPA y serios aspirantes al título de la LNBP, en una serie que se disputará el jueves 21 y viernes 22 de agosto en territorio potosino.