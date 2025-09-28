Se reencuentran las Chivas con la victoria

PUEBLA, Pue.- En un estadio Cuauhtémoc, que el pasado viernes parecía más alberca que cancha, las Chivas del Guadalajara se impusieron (2-0) al Puebla y pusieron a soñar a su afición de nueva cuenta.

La lluvia intensa del viernes fue la protagonista, convirtió el césped de la casa de La Franja en un pantano, ocasionando que el duelo fuera reprogramado para la tarde de este sábado; pero el Rebaño, con un golazo de Bryan González y uno más de Omar Govea, se encargó de hacer olvidar este acuoso episodio. Aunque el terreno seguía “traicionero”, con marcas de los charcos que parecían desafiar a los jugadores a evitar algún resbalón, el silbatazo inicial se dio y el espectáculo comenzó.

Chivas, décimo con 12 puntos hasta antes del inicio del cotejo, buscaba escalar al Play-In, mientras que el Puebla, colero con apenas seis unidades, soñaba con un milagro que nunca llegó.

Desde el arranque, el Rebaño tomó las riendas. Al minuto 6, Bryan González aprovechó un centro preciso de Richard Ledezma para abrir el marcador con una espectacular tijera. Al minuto 12, Omar Govea sacó un derechazo desde fuera del área que se coló pegado al palo derecho del marco de La Franja, con colaboración del cancerbero Julio González, quien pudo haber hecho más.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí