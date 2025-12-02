Sensible baja de Bonmatí para España

MADRID.- España buscará revalidar su título de la Liga de Naciones femenina en medio de la decepción de perder a su estrella Aitana Bonmatí apenas dos días antes de la final.

Bonmatí, tres veces ganadora del Balón de Oro, sufrió la fractura del peroné izquierdo durante un entrenamiento el domingo y no jugará en el partido de vuelta del martes contra Alemania en Madrid. Las selecciones empataron 0-0 en la ida el viernes en Alemania.

“La baja de Aitana es importantísima, como la de Salma (Paralluelo) o Patri (Guijarro)”, manifestó el lunes la seleccionadora española Sonia Bermúdez. “Ayer fue un poco bajón porque cuando hay una lesión se siente”-

“Aitana quería estar en la final, quería quedarse con nosotros. Nosotros incidimos en que volviera a casa a recuperarse. Somos personas que tenemos sentimientos, todo lleva un proceso. Pero el equipo ya está preparadísimo para la final”.

Bonmatí cayó mal en un cruce accidental durante el entrenamiento y las pruebas diagnosticaron una fractura en el peroné izquierdo de la centrocampista del Barcelona.

“Al principio te descoloca un poco, pero hay que tirar para delante”, señaló la capitana española Irene Paredes. “Sólo podemos mandarla mucho ánimo y esperar que se recupere bien”.

Bermúdez, ex capitana de España, afirmó que quien elija para reemplazar a Bonmatí podrá mantener al equipo jugando a un alto nivel.

“Todos sabemos quién es Aitana, pero las 24 están preparadas, así nos lo transmiten en los entrenamientos”, indicó.

Bermúdez asumió el mando del equipo en agosto para reemplazar a Montse Tomé y busca su primer título al frente de la selección nacional.

“Bonmatí es una de las mejores jugadoras del mundo en este momento, y aun así, España está en posición de reemplazar a cualquier jugadora”, señaló el seleccionador alemán Christian Wück.

España ha alcanzado las finales de los últimos cuatro torneos importantes del fútbol femenino. Venció a Inglaterra en el Copa Mundial de 2023 y superó a Francia en la Liga de Naciones de 2024. Cayó ante Inglaterra en los penales en la final de la Eurocopa 2025 en julio.

Alemania echará de menos a las lesionadas Giovanna Hoffmann y Lena Oberdorf, así como Carlotta Wamser y Lea Schüller, todas de brillante rendimiento en la Eurocopa 2025. Las alemanas llegan entonadas por su desempeño en la ida en Kaiserslautern, donde la arquera española Cata Coll tuvo que exigirse a fondo para evitar la caída de su marco.

“El segundo partido será extremadamente difícil nuevamente”, afirmó la mediocampista alemana Janina Minge. “Pero estoy totalmente convencida de que podemos lograrlo”.