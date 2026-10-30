logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pueblo natal del creador de La familia Addams se vuelve destino de Halloween

Fotogalería

Pueblo natal del creador de "La familia Addams" se vuelve destino de Halloween

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

México cae ante Nigeria

La selección azteca se despide del Mundial Femenil Sub-17

Por El Universal

Octubre 30, 2026 03:00 a.m.
A
México cae ante Nigeria
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      México.- En Marruecos, el sueño mundialista de la Selección Mexicana llegó a su fin, después de caer (2-1) ante Nigeria en los Octavos de Final de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA.

      México atacó en los primeros veinticinco minutos del partido, pero su juego bajó de ritmo. Además de que las futbolistas tricolores perdían rápidamente el balón, un "mal" las acechó a lo largo del compromiso: las lesiones.

      Primero, la delantera Natalia Pérez cayó encima de una de las rivales. Aunque permaneció en el campo, continuamente se tocó el brazo en señal de malestar físico. En la misma posición, Mía Urbano abandonó la cancha en una camilla porque sufrió un choque que lastimó su rodilla. Ésta última fue determinante en la caída del Tricolor Femenil.

      Nigeria dio un golpe de autoridad con los goles de Oluebube Umejiaku (40´) y Mary Dunstan (71´) que hundió a México en el Complejo de Futbol Mohammed VI de Rabat, Marruecos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La lucidez apareció por unos instantes, gracias a los tiros de Natalia Pérez y Kemberly García. Sin embargo, no fue hasta el último respiro del partido que la Selección Mexicana Femenil Sub-17 por fin despertó.

      La defensa Emily Delgado anotó un tanto (90´+10´) que devolvió la vida al combinado nacional. Aún con el reloj en contra, las dirigidas por Miguel Gamero soñaron con la posibilidad de rescatar el empate. Al menos, hasta que sonó el silbatazo final que le otorgó a Nigeria el boleto a los Cuartos de Final del Mundial Femenil Sub-17.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      China mantiene el veto a LaLiga por Mbappé
      China mantiene el veto a LaLiga por Mbappé

      China mantiene el veto a LaLiga por Mbappé

      SLP

      El Universal

      El Grupo de Medios de China exige una disculpa satisfactoria al Real Madrid por las palabras de Mbappé que consideran ofensivas.

      Ancelotti acelera el recambio en Brasil con una convocatoria joven para Japón y Singapur
      Ancelotti acelera el recambio en Brasil con una convocatoria joven para Japón y Singapur

      Ancelotti acelera el recambio en Brasil con una convocatoria joven para Japón y Singapur

      SLP

      AP

      Ancelotti apuesta por la renovación generacional tras el Mundial decepcionante.

      Kimi Antonelli ausente en GP México tras enfermedad viral
      Kimi Antonelli ausente en GP México tras enfermedad viral

      Kimi Antonelli ausente en GP México tras enfermedad viral

      SLP

      AP

      Mercedes y la FIA toman medidas para que Antonelli descanse y pueda competir el fin de semana.

      La lucha por el título se aprieta en Suecia tras caer Sirius
      La lucha por el título se aprieta en Suecia tras caer Sirius

      La lucha por el título se aprieta en Suecia tras caer Sirius

      SLP

      AP

      La derrota de Sirius complica la pelea por el título en la liga sueca de fútbol.