Siguen perfectos los 49ers, 24-14 ante los Broncos

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SANTA CLARA, California.- Brock Purdy lanzó dos pases de touchdown y Christian McCaffrey corrió para una anotación para guiar a los invictos 49ers de San Francisco a una victoria de 24-14 sobre los Broncos de Denver el domingo.

Ambas ofensivas tuvieron dificultades para generar ataque en un día caluroso en el Área de la Bahía, pero los 49ers (4-0) aprovecharon un balón suelto en una patada de despeje de Marvin Mims Jr. para preparar una corta serie ofensiva de touchdown en el tercer cuarto que les dio la ventaja de manera definitiva.

Purdy culminó la serie de 28 yardas con un pase de touchdown de 1 yarda a Deebo Samuel que puso el marcador 10-3 hacia el final del tercer cuarto. Luego condujo una serie de 74 yardas que McCaffrey remató con una carrera de 1 yarda para ampliar la ventaja a 17-6 a mitad del cuarto periodo, después de que los Broncos (2-2) se conformaran con un gol de campo en cuarta y 2.

Bo Nix, quien ha prosperado en situaciones de remontada en los minutos finales, intentó armar otra para Denver con su pase de touchdown de 13 yardas a Jaylen Waddle, que recortó la ventaja de los Niners a 17-14 con una conversión de 2 puntos cuando quedaban 4:05 por jugar.

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