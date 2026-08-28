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Sin Enzo, Chelsea gana en la Copa de la Liga

Por AP

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
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Sin Enzo, Chelsea gana en la Copa de la Liga
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      LONDRES.- Un tanto de Danny Welbeck y un autogol de Hakeem Odoffin le dieron al Chelsea el jueves una victoria por 2-0 sobre el Luton de la tercera división en la segunda ronda de la Copa de la Liga inglesa.

      El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, presentó una alineación robusta tras la victoria por 3-2 obtenida el pasado lunes ante el Fulham dentro de la Liga Premier. Pero el argentino Enzo Fernández —de quien se informa que interesa al Manchester City— no estuvo en la convocatoria.

      El Luton es dirigido por Jack Wilshere, de 34 años, exmediocampista del Arsenal y de la selección de Inglaterra.

      En el otro partido de la Copa de la Liga, Fulham derrotó 3-0 al Wimbledon, de tercera categoría, con goles de Emile Smith Rowe, el brasileño Rodrigo Muniz y el español Gonzalo García. Fue la primera victoria del entrenador Álvaro Arbeloa al mando del club londinense.

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