Skubal ficha con los Mets
Acuerda contrato récord de 450 millones de dólares por 9 años
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NUEVA YORK.- Tarik Skubal acordó un contrato récord de 450 millones de dólares por nueve años con los Mets de Nueva York, sujeto a un examen médico satisfactorio. Con un promedio de 50 millones anuales, el acuerdo es el más grande para un lanzador en la historia, superando tanto el monto total de Yoshinobu Yamamoto con los Dodgers (325 millones por 12 años) como el salario promedio de Jacob deGrom con Texas (37 millones). El convenio para el dos veces ganador del Premio Cy Young incluye una cláusula completa de no traspaso y un bono por firma de 45 millones de dólares, protegido ante un posible cierre patronal en 2027.
Skubal, de 30 años, registra marca de 43-17 y efectividad de 2.42 en sus últimas cuatro campañas. Esta temporada tuvo foja de 12-7 y efectividad de 2.72 tras jugar con Detroit, sufrir una pausa por cirugía en el codo y ser transferido en agosto a los Dodgers. A lo largo de siete temporadas en las Grandes Ligas, acumula 66 victorias, 1.075 ponches y efectividad de 3.02.
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