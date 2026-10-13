Sorpresa en Shanghái, echan a C. Alcaraz
El belga Zizou Bergs fulminó al español para avanzar a octavos de final
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SHANGHÁI, China.- Zizou Bergs protagonizó la gran sorpresa en el Masters de Shanghái al dar cuenta el lunes 7-5, 7-6 (4) del segundo preclasificado Carlos Alcaraz para avanzar a los octavos de final.
Bergs convirtió su primer punto de partido con su noveno ace para derrotar al astro español, en la mayor victoria de su carrera. Fue el segundo enfrentamiento en el circuito entre ambos y la primera victoria de Bergs.Tras el partido, Bergs comentó que tiene "demasiado respeto por (los mejores jugadores), lo cual es parte de mi cultura y estoy orgulloso de eso. Pero se interpone un poco cuando tienes que jugar contra ellos".
Agregó que este resultado puede ayudarlo a cambiar eso.
"Vivir este momento, para mí, es un poco un alivio", dijo el belga de 27 años. "Siento que ahora de verdad puedo ganarles a estos tipos. No solo que puedo jugar contra ellos, sino que puedo ganarles". Bergs conectó 24 golpes ganadores camino a la victoria, frente a 16 de su rival.
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"No me sentí cómodo. Estoy muy decepcionado con el partido de hoy, porque no encontré la solución", señaló Alcaraz. "Simplemente cometí demasiados errores no forzados".
A continuación, Bergs se enfrentará a Tommy Paul después de que el estadounidense eliminó al campeón defensor Valentin Vacherot por 6-4, 6-2.
La derrota de Alcaraz significa que Alexander Zverev terminará el año como el número 1 del mundo.
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