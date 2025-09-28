logo pulso
Sucumbe Potosinos ante Mineros de Zac.

El cuadro tunero cayó de visitante en la cuarta jornada de la Tercera División

Por Romario Ventura

Septiembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Sucumbe Potosinos ante Mineros de Zac.

En un partido cargado de emociones y condicionado por las inclemencias del clima, los Mineros de Zacatecas derrotaron 4-2 al Potosinos Futbol Club, en duelo correspondiente a la cuarta jornada de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional.

Con este resultado, el conjunto zacatecano llegó a 8 unidades en tres encuentros disputados, mientras que el cuadro potosino se mantiene con 6 puntos.

El encuentro arrancó con equilibrio, aunque al minuto 12, Joaquín Silva abrió el marcador para los visitantes tras una jugada individual dentro del área que culminó con un disparo cruzado imposible para el arquero. Mineros reaccionó antes del descanso y al 38’, Nery Carrillo aprovechó una serie de rechaces en el área rival para empatar 1-1.

La segunda mitad se vio interrumpida al minuto 60 debido a una intensa lluvia acompañada de tormenta eléctrica, lo que obligó a suspender las acciones por alrededor de 45 minutos.

Tras la reanudación, los locales aprovecharon el impulso y al 70’, Daniel Soto adelantó a Mineros con el 2-1, seguido por un tanto de Aldo Meza al 75’ para ampliar la ventaja. El Potosinos FC no bajó los brazos y al 78’ recortó distancias con gol de Santiago Guzmán, poniendo el marcador 3-2. Sin embargo, en la recta final, Ángel Mata selló el triunfo para Zacatecas con el 4-2 definitivo.

El duelo dejó como balance un partido disputado y atractivo, en el que los Mineros aprovecharon su condición de local y supieron responder tras la pausa por el clima para quedarse con los tres puntos.

