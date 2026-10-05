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Suman potosinos nuevas medallas

En Para ciclismo logran oro, plata y bronce en contrarreloj

Por Romario Ventura

Octubre 05, 2026 03:00 a.m.
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Suman potosinos nuevas medallas
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      Los potosinos José Guadalupe Sánchez Cruz, Omar Ezequiel Méndez Ruiz y Jesús Gilberto Borrego Lechuga volvieron a subir al podio este sábado durante el segundo día de competencias de Para ciclismo en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026, que se desarrolla en Jalisco, al conseguir preseas de oro, plata y bronce en la modalidad de contrarreloj individual.

      En el Circuito Akron, José Guadalupe Sánchez Cruz, "Lupito", conquistó la medalla de oro en la prueba de 16 kilómetros, resultado con el que llegó a tres títulos dentro de esta edición, luego de que un día antes también obtuviera dos preseas doradas en las pruebas de pista.

      Por su parte, Omar Ezequiel Méndez Ruiz sumó su tercera medalla de plata, esta vez en la contrarreloj individual de 24 kilómetros. El representante potosino ya había conseguido otras dos preseas argentas en la jornada de pista, consolidando así una actuación constante en la competencia nacional.

      Finalmente, Jesús Gilberto Borrego Lechuga obtuvo la medalla de bronce en la prueba de 16 kilómetros, con lo que llegó a dos terceros lugares al sumar también el conseguido en pista. Los tres integrantes de la selección potosina participan con respaldo institucional a través del INPODE, dirigido por Francisco Javier Serrano Altuzar.

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