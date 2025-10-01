Surge monarca de Liga de Veteranos

En un partido vibrante y lleno de emociones, el equipo Amigos de la Cáscara-Tony H se proclamó campeón del torneo de liga 2025 de la Liga de Veteranos de Futbol del Potosí al imponerse 3-2 al conjunto del Hospital Central-Mariscos Jorge, que llegaba como favorito para refrendar el título obtenido en 2024 y tras haber concluido la fase regular como líder general.

El duelo, digno de una final, mantuvo la intensidad desde el silbatazo inicial. El Hospital Central-Mariscos Jorge tomó ventaja con goles de Rigoberto Salazar al minuto 9 y José Guadalupe Torres al 33. Sin embargo, la reacción del nuevo monarca no se hizo esperar: Gerardo Guerrero empató momentáneamente al 19, mientras que Juan Carlos Contreras firmó un doblete al 29 y 36 para darle la vuelta al marcador y sentenciar la victoria.

La figura del encuentro fue el portero Juan Carlos Macedo Gómez, quien defendió con solvencia la meta de los campeones y fue determinante al detener un penalti cobrado por Juan José Ontiveros, acción que resultó clave para sostener la ventaja en la parte final del encuentro.

El arbitraje corrió a cargo de Francisco Javier Valles como central, acompañado en las bandas por Ramsés Hernández y Bryant Chávez, además de Juan Antonio Morales como cuarto árbitro, todos integrantes del Colegio de Árbitros Alianza San Luis, quienes tuvieron una actuación destacada.

Tras el silbatazo final, se realizó la ceremonia de premiación en la que se rindió homenaje a Juan Manuel Segovia Medina, expresidente de la Liga durante las décadas de los ochenta y noventa, además de entregar reconocimientos al cuerpo arbitral. Asimismo, se otorgó el trofeo de campeón goleador a Jorge Gaudencio, del Deportivo Abastos, en representación de Luciano Soto Neri.

El Hospital Central-Mariscos Jorge fue galardonado con tres trofeos como líder general, equipo más goleador y equipo con menos goles recibidos, además de recibir el trofeo y medallas correspondientes al subcampeonato. Finalmente, el equipo Amigos de la Cáscara-Tony H recibió las medallas y el trofeo que lo acreditan como campeón de la temporada 2025.