Surgen campeones de Copa BMX 2026

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Con una destacada participación de corredores provenientes de Aguascalientes, Zacatecas, León y San Luis Potosí, se llevó a cabo la Copa Fenapo 2026 de BMX, competencia que reunió a exponentes de distintas categorías en una jornada llena de velocidad y adrenalina.

En la categoría estelar Élite, el triunfo correspondió al piloto potosino Paulo Jasso, quien consiguió imponerse ante los representantes participantes y quedarse con el primer lugar de la máxima división.

Dentro de las diferentes categorías, Damián Gallegos se proclamó campeón de Strider, mientras que Ian Tadeo Carrillo conquistó la categoría Strider Rodada 16 pulgadas.

En la categoría Infantil, el triunfo fue para "Harry Potter", mientras que Leonardo Morales dominó la división de Intermedios.

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El resto de los campeones de la jornada fueron Diego Rodríguez, en Junior; Hipólito Conde, en Crucero; y Rafael Villa, en Crucero Máster, además del ya mencionado Paulo Jasso en Élite.

La competencia representó una nueva oportunidad para que los corredores potosinos midieran su nivel ante representantes de diferentes estados y continuaran con su preparación rumbo a los próximos compromisos del calendario nacional.

Ahora, los exponentes de San Luis Potosí ya tienen la mira puesta en la Quinta Copa Nacional de BMX, que se llevará a cabo los días 12 y 13 de septiembre en San Francisco del Rincón, Guanajuato, donde buscarán nuevamente colocar al BMX potosino entre los protagonistas de la competencia nacional.