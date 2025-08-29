Surgen candidatos para Premio Estatal

El squash potosino volvió a brillar en el plano internacional gracias a los recientes resultados obtenidos en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay, donde los nombres de Wally de los Santos Ávila y Arturo Salazar hijo quedaron marcados como protagonistas de una de las gestas deportivas más importantes para San Luis Potosí en el último año.

De los Santos conquistó la única medalla de oro para la delegación potosina en la justa continental, al imponerse junto a Mariana Narváez en la final de dobles mixtos frente a la dupla peruana, considerada favorita al título.

Un triunfo histórico que puso en lo más alto al squash mexicano y confirmó el talento del joven atleta.

El resultado estuvo respaldado por la preparación y estrategia de Arturo Salazar hijo, ex campeón nacional y panamericano, hoy entrenador de la Selección Mexicana de Squash. Bajo su dirección, México logró además una cosecha inédita en la categoría juvenil: Oro en equipos femenil, Plata en dobles femenil y bronce en equipos varonil.

Los logros alcanzados por el atleta y el entrenador potosinos los colocan como candidatos naturales al Premio Estatal del Deporte 2025, además de perfilarse como aspirantes a un reconocimiento nacional, dada la magnitud de los resultados obtenidos.