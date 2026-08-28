Tadej Pogacar gana otra etapa del Tour

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CASTELLO.- Tadej Pogacar continuó su impresionante exhibición en la Vuelta a España al obtener el jueves la victoria en la sexta etapa después de salirse del trazado y estar a punto de caerse en un rápido descenso.

El vigente campeón del Tour de Francia, que busca un triplete de títulos de Grandes Vueltas en su carrera, logró frenar lo suficiente como para mantenerse sobre la bicicleta y volver a la carretera, para finalmente resistir a Enric Mas y asegurar su tercera victoria de etapa.

El esloveno del UAE Team Emirates aumentó su ventaja general a 3 minutos y 34 segundos, con Mas, del Movistar Team, en el segundo puesto y Primož Roglic cayendo al tercero, a más de cuatro minutos de Pogacar.

Pogacar ya había ofrecido una actuación dominante para ganar la cuarta etapa el martes, y también se impuso en la etapa inaugural.

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Intenta convertirse en el noveno ciclista masculino en ganar las tres Grandes Vueltas.

Pogacar ganó el Tour de Francia por tercera vez consecutiva y por quinta en total —igualando el récord— en julio, y se adjudicó el Giro de Italia en 2024. No había competido en la Vuelta desde que debutó en una Gran Vuelta en esta prueba en 2019, cuando ganó tres etapas.

Pogacar es el primer corredor con tres triunfos en las primeras seis etapas desde Oscar Freire en 2007.

Dejó atrás al resto de los ciclistas cuando faltaban menos de 25 kilómetros (15 kilómetros) para el final, pero Mas lo alcanzó antes de la última cima. El dúo trabajó en conjunto hasta el final y Pogacar terminó imponiéndose en la línea de meta.