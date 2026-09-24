Tercer oro para la china Yu Zidi

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NAGOYA, Japón.- Yu Zidi, la prodigio china de 13 años, atrapó el miércoles su tercera medalla de oro en la natación de los Juegos Asiáticos, al imponerse en los 400 metros combinados femeninos con un tiempo de 4 minutos y 28,56 segundos.

Se quedó a menos de cinco segundos del récord mundial, en poder de la canadiense Summer McIntosh con 4:23.65.

Yu venía de subirse a lo más alto del podio en los 200 mariposa y los 200 combinados individuales, con tiempos que la dejaron al alcance de McIntosh. La canadienses ganó estas tres pruebas hace dos años en los Juegos Olímpicos de París y posee los récords mundiales en cada una de ellas.

Yu parece destinada a medirse con McIntosh en el campeonato mundial de natación del próximo año en Budapest y un año después en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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China domina las pruebas de natación

China ganó seis de las siete pruebas el miércoles, cuarto día de competencia en la piscina, y ahora suma 21 medallas de oro en 27 pruebas de natación. Los chinos ganaron 28 oros en la piscina en los Juegos Asiáticos de 2023 en Hangzhou, China, y es casi seguro que superarán ese total.

Quedan dos días de competencia en la piscina y Yu todavía podría nadar un relevo.

Además de Yu, China también obtuvo medallas de oro el miércoles con Yu Yiting en los 100 mariposa femeninos (56.41) y con Peng Xuwei en los 100 espalda femeninos (59.30).

Zhang Zhanshou ganó los 200 libre masculinos con 1:43.49, y Tang Qianting sumó otro oro para China en los 100 pecho femeninos con 1:04.98. China también ganó el relevo combinado mixto.

El único campeón no chino el miércoles fue el japonés Shoon Mitsunaga, victorioso en los 100 mariposa masculinos con 50.56.