Tercia de lujo inicia nueva era

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CIUDAD DE MÉXICO.- Tres de las selecciones más grandes del orbe están por comenzar una nueva era, con miras a la Copa del Mundo de 2030.

Alemania, Francia e Italia inician un nuevo proceso, de la mano de tres directores técnicos que no necesitan presentación: Jürgen Klopp, Zinedine Zidane y Roberto Mancini.

La "Mannschaft" fue por su mejor opción. A pesar de que Klopp no tenía intención de cambiar a los clubes por selecciones y de que se encontraba descansando de los banquillos, no pudo rechazar tomar las riendas del equipo teutón.

El multicampeón con los Reds se convirtió en el sucesor de Julian Nagelsmann, quien renunció al cargo luego de la eliminación alemana en los dieciseisavos del Mundial. Su principal objetivo es regresar a Alemania a los primeros planos a nivel internacional.

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Por su parte, "Les Bleus" le dieron el timón a la que sigue siendo su máxima figura: Zinedine Zidane. Tarde o temprano, "Zizou" dirigiría a su selección, pero el éxito de Didier Deschamps no había permitido que su llegada se concretara de hace tiempo.

Luego de cinco años de inactividad, el histórico francés está de regreso en los banquillos, pero su misión no será sencilla. Está por dirigir a una selección que ha llegado, como mínimo, a semifinales en las últimas tres Copas del Mundo.

La "Nazionale" optó por traer de regreso a un entrenador con el que ya había tenido éxito hace no mucho. En 2021, Mancini llevó a los italianos a conquistar la segunda Eurocopa de su historia.

La tarea que tiene para su segunda etapa es titánica, pero cuenta con los blasones suficientes para lograrla: regresar a la "Squadra Azzurra" a una justa mundialista.