Todo listo para ultima corrida
Con Uriel Moreno ´El Zapata´, José Mauricio y Ernesto Javier ´Calita´
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Todo está listo para el cerrojazo taurino de la Feria de San Luis Potosí, que se celebrará este viernes a las 20:00 horas en el paseíllo de La Plaza Monumental "El Paseo-Fermín Rivera", con un encierro de El Vergel, de encaste Domecq.
Los seis ejemplares serán embarcados en las próximas horas rumbo a la capital potosina, donde harán el paseíllo Uriel Moreno "El Zapata", José Mauricio y Ernesto Javier "Calita", en una corrida que pondrá punto final al serial taurino.
El encierro luce bien presentado y destaca por las hechuras de varios de sus ejemplares, por lo que existe expectativa entre los aficionados sobre el juego que puedan ofrecer durante la última corrida de feria.
El lote está integrado por: No. 771, "Potosino", burraco y bien puesto. No. 770, "Minero", jabonero claro y tocado del pitón izquierdo. No. 780, "Tunero", castaño y bien puesto. No. 784, "Huasteco", colorado bragado y bien puesto. No. 761, "Rebocero", castaño albardado y bien puesto. No. 794, "Realero", negro zaino y acucharado.
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Con este encierro se espera un cierre de feria atractivo para la afición taurina potosina, que tendrá en el ruedo a tres toreros con estilos diferentes y experiencia para enfrentar el desafío ganadero.
Los boletos continúan disponibles a través del sistema electrónico Súper Boletos, con el cargo correspondiente por uso de plataforma. De manera física, también podrán adquirirse en las taquillas de la plaza hasta minutos antes del festejo.
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