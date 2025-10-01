logo pulso
Todo un éxito el Sr. y Srita. NABBA

Por Romario Ventura

Octubre 01, 2025 03:00 a.m.
El pasado domingo se realizó con gran éxito el evento de fisicoculturismo Sr. y Srita NABBA 2025, organizado por la destacada atleta y presidenta estatal de la disciplina Susana Rodríguez García, en el Auditorio Plutarco Elías Calles.

Los grandes ganadores del certamen fueron Pedro Luis Tristán y Luis Alberto Serna, quienes aseguraron su clasificación al Campeonato Nacional Señor México, que se celebrará próximamente en la Ciudad de México.

En el resto de las categorías, los resultados fueron los siguientes: Principiantes: 1. Jonathan Uresti, 2. Gerardo Miranda, 3. Jesús Alberto Gutiérrez. Clasificados: Luis Alberto Serna, Pedro Luis Tristán y Juan Pablo Terán.Clásico: 1. Fernando Cabral, 2. Ocelot Reyna. Veteranos: 1. Pedro Luis Tristán, 2. Jesús Alberto Gutiérrez. Sport Men´s: 1. Samuel Juárez, 2. José Edmundo Salazar.

En la categoria Bikini: empate entre Luna Rodríguez y Andrea Flores; Absoluto Bikini: Luna Rodríguez. Wellness: 1. Yazmín Zarazúa, 2. Liliana Zuleima González. Woman Sport: Luna Rodríguez Valencia. Novatos: 1. Diego Vázquez, 2. Fernando Rodríguez, 3. Vinicio de Jesús Quiroz.

