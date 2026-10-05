Todo un éxito la lid atlética del Cobach

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Con una nutrida participación de estudiantes, personal educativo y atletas runners, se llevó a cabo con éxito la Carrera Atlética del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí, celebrada en el interior del Parque Tangamanga I, donde la distancia estelar de 10 kilómetros dejó una cerrada competencia en las diferentes categorías.

En la Juvenil Femenil, el triunfo fue para Fátima Victoria Salazar García, de Dirección General, con tiempo de 45:20, seguida de Valeria Guerrero González, con 47:50, y Fátima Noemí Chávez Arvizu, con 52:43. En la rama varonil, Miguel Ángel Rivera Gómez, de Coordinación CAM, se quedó con el primer lugar al detener el cronómetro en 34:08, por delante de César Israel Rodríguez García, con 34:33, y Carlos Alejandro Reséndiz, con 36:55.

Dentro de la Libre Femenil, Gema Azua Torres, de Coordinación CAM, se adjudicó la victoria con 41:41, seguida de Fernanda Camila Ávalos Rivera y Dannae Guadalupe Castillo Morales. En Libre Varonil, Alejandro Emmanuel Hernández Zapata fue el más rápido con 33:44, escoltado por César David Landeros Mejía, con 35:54, y Martín Ulises Ramos Ramírez, con 41:56.

En la categoría Máster Femenil, Hercy Pedroza, del Plantel 25, obtuvo el primer sitio con 43:42, mientras que Elvira Bravo Zamarrón y Claudia González Lira ocuparon el segundo y tercer puesto. En Máster Varonil, Juan Carlos Rocha Castillo ganó con 38:13, seguido de Julio César Puente Medrano, con 41:47, y Melitón Espinoza Rodríguez, con 42:55.

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Finalmente, en Sub Máster Femenil, María Cristina Martínez, del Plantel 19, se llevó la primera posición con 41:16, seguida de Daniela Terrasas Rentería y Claudia Mireya Benítez Ortiz. En Sub Máster Varonil, Jacobo Abraham Moreno Chiquito se impuso con 43:02.