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Toluca y Tigres luchan por título de Concacaf Cup

Por El Universal

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Toluca y Tigres luchan por título de Concacaf Cup
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      México.- El Toluca y los Tigres se enfrentarán en la final de la Copa de Campeones de la Concacaf este sábado 29 de mayo sobre la cancha del estadio "Nemesio Diez".

      Los Diablos Rojos y los Felinos medirán fuerzas para tratar de conquistar el trofeo de la Concachampions y adjudicarse el primer boleto de la confederación para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

      Por tal motivo, el último duelo de la edición 2026 de la Concachampions será doblemente especial.

      El equipo de Antonio Mohamed llega a este compromiso tras haberle pasado por encima a todos los clubes de la Major League Soccer (MLS) que enfrentó.

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      En los octavos de final, venció al San Diego FC con un marcador global de 6-3; en los cuartos de final, le pasó por encima (7-2) a Los Angeles Galaxy; y en las semifinales goleó (5-2) a Los Angeles FC.

      De esta manera, el conjunto escarlata llega bastante fortalecido para buscar el trofeo de la Concachampions.

      Por su parte, los Tigres eliminaron al Cincinnati (5-4),al Seattle Sounders (3-3) y al Nashville SC (2-0).

      El Toluca va por el tercer título de su historia; mientras que su rival va por el segundo.

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