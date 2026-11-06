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Tri con artillería de respeto

Julián Quiñones y Santi Giménez encabezan la lista de convocados

Por El Universal

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Tri con artillería de respeto
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      México.- Rafael Márquez y la Selección Nacional se declaran listos para disputar sus primeros enfrentamientos de carácter oficial en esta nueva era del Tricolor.

      Con una convocatoria de 28 elementos, México enfrentará al combinado de Jamaica en los cuartos de final de la Nations League de Concacaf. ¿El objetivo? Avanzar al Final Four de la justa, el cual se llevará a cabo el siguiente año en Estados Unidos.

      El Guadalajara vuelve a ser la base del cuadro verde: Raúl Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval; América colaboró con cuatro: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Erick Sánchez e Isaías Violante.

      Por otra parte, son nueve elementos del futbol europeo los que aparecen. Destaca el llamado del atacante Armando León, jugador de 26 años procedente del NK Osijek de Croacia; lleva cinco goles y una asistencia en 12 partidos.

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      Julián Quiñones, del Al-Qadisiya, recibió su primer llamado bajo el mando de Márquez; también destaca el regreso de Jesús Tecatito Corona, quien no aparecía en el combinado nacional desde 2022.

      La Selección Mexicana disputará la ida de los cuartos de final el 14 de noviembre en Kingston, Jamaica y tres días después enfrentará el encuentro de la vuelta en el Gigante de Acero, casa de los Rayados de Monterrey.

      LOS ELEGIDOS POR EL KÁISER DE MICHOACÁN

      Guardametas: Raúl Rangel (Chivas), Óscar García (León) y Álex Padilla (Athletic Club).

      Defensas: César Montes (Lokomotiv), Johan Vásquez (Genoa), Rodrigo Huescas (Copenhague), Kevin Álvarez e Israel Reyes (América), Jesús Gallardo (Toluca), Diego Campillo (Guadalajara), Jesús Orozco (Cruz Azul) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar).

      Controcampistas: Luis Romo y Santiago Sandoval (Guadalajara), Gilberto Mora (Tijuana), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Erik Lira y Andrés Montaño (Cruz Azul), Álvaro Fidalgo (Real Betis), y Erick Sánchez (América).

      Delanteros: Isaías Violante (América), Alexis Vega (Toluca), Armando González (Olympiacos), Roberto Alvarado (Guadalajara), Julián Quiñones (Al-Qadisiya), Santiago Gimenez (Porto), Jesús Corona (Monterrey) y Armando León (NK Osijek).

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