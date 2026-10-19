Unidos de Hidalgo ya es 4to.

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El segundo fin de semana del LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro San Luis Potosí 2026 "Andrés ´Nito´ Aceves" mantuvo la emoción y el alto nivel competitivo en la Arena Potosí. Durante las charreadas celebradas entre la noche del sábado 17 y las primeras competencias de este domingo, Unidos de Hidalgo y Rancho El Sueño de Tlaxcala protagonizaron destacadas actuaciones en la categoría varonil "AAA", mientras que las escaramuzas de Aguascalientes también sobresalieron en la jornada.

En la vigésima novena charreada eliminatoria, Unidos de Hidalgo consiguió una importante victoria al sumar 339 puntos, resultado que le permitió ascender al cuarto lugar de la clasificación general de la división "AAA". Por su parte, Sagrado Corazón de Aguascalientes acumuló 287 unidades para colocarse en el duodécimo puesto, mientras que Regionales de San José Iturbide "A", de Guanajuato, concluyó su participación con 273 puntos.

La actuación de Unidos de Hidalgo destacó por la efectividad de sus integrantes en las distintas suertes charras. Carlos Julián Mier Díaz aportó 40 puntos en la cala de caballo y el equipo sumó 67 unidades en el coleadero. En la recta final, Bernardo Arturo Monroy Cabral acertó sus tres manganas a pie para conseguir 78 puntos, mientras que Luis Fernando Pérez García agregó 51 con dos manganas a caballo. Finalmente, Emilio Rodríguez Escamilla aportó 22 unidades en el paso de la muerte para sellar la puntuación de 339 buenos.

Otro de los conjuntos protagonistas fue Rancho El Sueño de Tlaxcala, que cerró su participación con 324 puntos y se mantuvo momentáneamente en zona de clasificación a las semifinales. Entre sus actuaciones sobresalieron los 86 puntos obtenidos en el coleadero y la efectividad de Fernando Rodríguez Martínez, quien consiguió una mangana a pie y acertó sus tres oportunidades a caballo para aportar 77 unidades. Sin embargo, el equipo no logró redondear su presentación en el paso de la muerte. En la categoría femenil, la escaramuza Charra Taiyari, de Aguascalientes, consiguió una calificación de 319.00 puntos, resultado que la colocó momentáneamente en el octavo puesto de la clasificación general.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, la Charra de Puebla finalizó su rutina con 261.50 unidades. De esta manera, el campeonato nacional continuó con movimientos importantes en las tablas de posiciones, en una competencia que mantiene a las agrupaciones participantes en la lucha por avanzar a las siguientes rondas.