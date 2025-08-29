Va Centro Ecuestre La Florida por la victoria

El Centro Ecuestre La Florida tendrá actividad este fin de semana al participar en la competencia de equitación, modalidad de salto de obstáculos, que se llevará a cabo en el Club Hípico Beleño, ubicado en la delegación Rebeca Palomino de la capital potosina.

La cita será el sábado 30 de agosto a partir de las 9 horas, donde el equipo del Centro Ecuestre estará conformado por: Carmiña Costero con su caballo Ka-Ka; Sergio Eduardo Mesa con Chimaltenango; Mariana Pérez Arribas con Antares; María José Martínez con Licorium; Lenyn Ramos con Botas; Victoria con Unicornio.

Las y los jinetes competirán en distintas categorías de la especialidad, representando al club que en junio de 2025 retomó sus actividades tras varios años de inactividad, con el propósito de consolidarse nuevamente como una escuela formadora de jinetes y amazonas.

El Centro Ecuestre La Florida ha comenzado a difundir de manera activa las disciplinas ecuestres en la región. Como parte de este impulso, el pasado domingo 17 de agosto se celebraron en sus instalaciones competencias de rodeo, en las modalidades de barriles y polos, abriendo espacios de formación y participación en diversas ramas del deporte ecuestre.

