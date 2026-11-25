Venados Azules SLP clasifican a la final
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Organización de Venados Azules de San Luis Potosí consiguió su boleto a la gran final de la categoría College, temporada de otoño de la FBA México, luego de imponerse el pasado domingo 22 de noviembre a los Rojos UPSLP College con marcador de 20-6, en el encuentro correspondiente a las semifinales. Con este resultado, el conjunto potosino se colocó a un paso de conquistar un nuevo campeonato.
El duelo reunió a dos de los equipos mejor posicionados del certamen, pues ambos se encontraban dentro del top 3 de la clasificación. Esto dio lugar a un partido de intensas ejecuciones defensivas y prolongadas series ofensivas por parte de Rojos; sin embargo, la experiencia de Venados Azules y algunos errores puntuales del rival terminaron por inclinar el resultado a favor de los azulones.
Entre los jugadores más destacados del encuentro sobresalió Manuel Jiménez, quien tuvo una participación importante como quarterback en la ofensiva, mientras que Rodrigo Padilla destacó en el sector defensivo desempeñándose como linebacker, contribuyendo al triunfo que le permitió a la organización potosina instalarse en la disputa por el título.
La gran final se jugará el próximo domingo 29 de noviembre, cuando Venados Azules enfrente a Corregidores de Querétaro en las instalaciones del Parque Tangamanga I, a partir de las 12:00 horas. El conjunto potosino buscará alcanzar su sexto campeonato de la categoría en apenas cuatro años de participación.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Club Universidad Nacional inicia refuerzos rumbo al Clausura 2027
El Universal
Robert "Pantera" Morales permanecerá en Pumas hasta 2029
Luis Malagón vuelve a la portería del América tras lesión
El Universal
El arquero regresó tras siete meses de inactividad recibiendo el respaldo del equipo
UCL | Real Madrid vence al PSV con otra remontada
EFE
El equipo de Mourinho reaccionó en la segunda mitad con goles de Valverde, Bellingham y Mbappé