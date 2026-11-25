¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Organización de Venados Azules de San Luis Potosí consiguió su boleto a la gran final de la categoría College, temporada de otoño de la FBA México, luego de imponerse el pasado domingo 22 de noviembre a los Rojos UPSLP College con marcador de 20-6, en el encuentro correspondiente a las semifinales. Con este resultado, el conjunto potosino se colocó a un paso de conquistar un nuevo campeonato.

El duelo reunió a dos de los equipos mejor posicionados del certamen, pues ambos se encontraban dentro del top 3 de la clasificación. Esto dio lugar a un partido de intensas ejecuciones defensivas y prolongadas series ofensivas por parte de Rojos; sin embargo, la experiencia de Venados Azules y algunos errores puntuales del rival terminaron por inclinar el resultado a favor de los azulones.

Entre los jugadores más destacados del encuentro sobresalió Manuel Jiménez, quien tuvo una participación importante como quarterback en la ofensiva, mientras que Rodrigo Padilla destacó en el sector defensivo desempeñándose como linebacker, contribuyendo al triunfo que le permitió a la organización potosina instalarse en la disputa por el título.

La gran final se jugará el próximo domingo 29 de noviembre, cuando Venados Azules enfrente a Corregidores de Querétaro en las instalaciones del Parque Tangamanga I, a partir de las 12:00 horas. El conjunto potosino buscará alcanzar su sexto campeonato de la categoría en apenas cuatro años de participación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí