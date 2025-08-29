logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENORMES!

Fotogalería

¡ENORMES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Vencen Cardenales a los Piratas 4-1

La novena de San Luis vino de atrás para imponerse de local a Pittsburgh

Por AP

Agosto 29, 2025 03:00 a.m.
A
Vencen Cardenales a los Piratas 4-1

SAN LUIS, Missouri.- Thomas Saggese conectó un doble impulsor que puso a su equipo por delante y Jordan Walker bateó un jonrón en una séptima entrada de tres carreras para ayudar a los Cardenales de San Luis a vencer el jueves 4-1 a los Piratas de Pittsburgh.

Miles Mikolas permitió una carrera con cuatro hits y una base por bolas, y ponchó a cinco en cinco entradas.

Kyle Leahy (4-1) registró cuatro ponches en dos entradas de relevo sin permitir carreras, Riley O’Brien lanzó una octava entrada sin carreras y JoJo Romero lanzó la novena para su quinto salvamento.

El novato de los Piratas, Braxton Ashcraft, permitió una carrera con cuatro hits y registró cinco ponches en cinco entradas y dos tercios, la mejor marca de su carrera, antes de ser reemplazado por Yohan Ramírez (1-2).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Iván Herrera conectó un doble al jardín izquierdo, anotando Lars Nootbaar para empatar el juego a uno en la parte baja de la tercera entrada.

Tommy Pham conectó su octavo jonrón de la temporada a 440 pies sobre el bullpen del jardín izquierdo en la primera entrada para poner a Pittsburgh adelante 1-0.

Por los Piratas, los dominicanos Oneil Cruz de 2-0, Liover Pegüero de 3-1. Por los Cardenales, el panameño Iván Herrera de 4-1 con una empujada. El venezolano Yohel Pozo de 3-0.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Recibe el ADSL al campeón Toluca
Recibe el ADSL al campeón Toluca

Recibe el ADSL al campeón Toluca

SLP

Romario Ventura

El cuadro local buscará salir de su mala racha ante los dirigidos por Tony Mohamed

Jugará Orbelín Pineda Conference League
Jugará Orbelín Pineda Conference League

Jugará Orbelín Pineda Conference League

SLP

El Universal

Pierde Vingegaard liderato en España
Pierde Vingegaard liderato en España

Pierde Vingegaard liderato en España

SLP

AP

El danés cede el maillot rojo de líder al noruego Torstein Traeen

Gran Maestro Internacional
Gran Maestro Internacional

Gran Maestro Internacional

SLP

Antonio Loría De Regil

Gilberto “Pibe” Hernández Guerrero, está considerado como el segundo mejor ajedrecista mexicano de todos los tiempos, actualmente semiretirado, ahora dedica gran parte de su actividad a impartir clases a ajedrecistas de varios países.