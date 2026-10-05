Vibrante victoria de Cerveceros

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MILWAUKEE.- Jackson Chourio conectó un sencillo de dos carreras ante el lanzallamas Mason Miller con dos outs en la novena entrada y los Cerveceros de Milwaukee remontaron para superar a los Padres de San Diego por segundo día consecutivo, con una victoria de 4-3 el domingo para tomar ventaja de 2-0 en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Miller entró con San Diego arriba 3-2, en busca de su primer salvamento de seis outs desde 2024. Retiró a la alineación en orden en la octava y, después de un rodado de out para abrir la novena, otorgó sus primeras bases por bolas de postemporada en su carrera a Christian Yelich y Sal Frelick.

Andrew Vaughn elevó y el bateador emergente Gary Sánchez recibió base por bolas con cuenta llena.

Una noche después de encender la remontada de Milwaukee con un jonrón de dos carreras para empatar en la tercera entrada, el Chourio de 22 años conectó una recta de 101,3 mph por el centro, más allá del intento del segunda base Jake Cronenworth de detenerla con una zambullida de revés.

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La pelota rebotó hacia el jardín central mientras Yelich cruzaba el plato. Frelick se deslizó de cabeza, superando con facilidad el tiro del jardinero central Jackson Merrill.

San Diego, que llegó a la postemporada con 20 victorias en sus últimos 23 juegos, tiene derrotas consecutivas por primera vez desde el 1-2 de septiembre. Los Padres intentarán mantener viva su temporada el martes cuando la serie al mejor de cinco se reanude en San Diego.

Milwaukee está a una victoria de una segunda aparición consecutiva en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional mientras persigue su primer título de la Serie Mundial. Chourio también realizó una jugada defensiva clave en el primer juego cuando France conectó un posible jonrón para tomar la ventaja en la novena entrada, solo para que la pelota golpeara un cable en el techo del American Family Field y cayera en el guante de Chourio en la pista de advertencia del jardín izquierdo.

Miller, el mejor cerrador del béisbol, lanzó 40 pitcheos — su mayor cantidad desde 2023. Superó las 100 mph con 18 lanzamientos, el más rápido una oferta de 103,5 mph que Chourio bateó de foul.