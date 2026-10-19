Xavi Razo se lleva el GP Yucatán 200

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El piloto capitalino Xavi Razo, del equipo Motorcraft, conquistó el Gran Premio Yucatán 200 de NASCAR México Series, al imponerse en el Autódromo Yucatán Emerson Fittipaldi. Abraham Calderón, de Telcel, finalizó en la segunda posición, mientras que Rubén García Jr., representante de Canel´s, Mobil 1 y Laboratorio Tequis, completó el podio en el tercer puesto. La competencia correspondió a la undécima fecha de la temporada y a la tercera carrera de El Chase, fase decisiva para definir al campeón.

Razo volvió a celebrar una victoria después de imponerse en la sexta fecha, disputada en Querétaro, y con el resultado obtenido en territorio yucateco fortaleció sus aspiraciones dentro de la lucha por el título. El piloto del auto número 7 destacó el trabajo de su equipo y reconoció la importancia del triunfo, especialmente porque el campeonato se definirá en la última carrera de la temporada. "Por fin se nos dio otra victoria", expresó, al señalar que sus posibilidades de conquistar el campeonato permanecen intactas.

Por su parte, Abraham Calderón consiguió uno de sus mejores resultados de los últimos meses al cruzar la meta en el segundo lugar. El regiomontano reconoció el esfuerzo realizado por su equipo durante el año y consideró que cerrar con una actuación de este nivel representa una recompensa al trabajo acumulado. Aunque no forma parte de El Chase, destacó la satisfacción de conseguir un resultado positivo en la recta final de la temporada.

Rubén García Jr. finalizó tercero y mantuvo vivas sus aspiraciones de conseguir su sexta corona en NASCAR México Series. El piloto de Canel´s, Mobil 1 y Laboratorio Tequis señaló que algunos problemas durante la competencia le impidieron pelear por una mejor posición; sin embargo, dejó claro que el resultado no lo aleja de su objetivo. "No me voy sin nada porque sigo con la posibilidad de adjudicarme mi sexta corona", afirmó, con la mirada puesta en la definición del campeonato.

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El Gran Premio Yucatán 200 reunió a una importante cantidad de aficionados en el Autódromo Yucatán Emerson Fittipaldi, quienes presenciaron una carrera que respondió a las expectativas. Xavi Razo encabezó el top cinco con un tiempo de 1:36:50.460, seguido de Abraham Calderón con 1:36:53.934 y Rubén García Jr. con 1:36:55.160; Julio Rejón y José Luis Ramírez completaron los primeros cinco lugares. La temporada llegará a su desenlace el próximo 8 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, donde se conocerá al campeón de la categoría.