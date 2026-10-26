Xolos de Tijuana vencen a Santos Laguna 4-1

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La destacada racha del Santos Laguna culminó con una derrota significativa ante los Xolos de Tijuana, quienes se impusieron 4-1 en un partido celebrado en su estadio. Con esta victoria, los Xolos lograron acceder a la zona de Liguilla a tres jornadas del final de la temporada.

El encuentro se llevó a cabo sin la participación de Gilberto Mora y con Sergio Almaguer dirigiendo desde el banquillo tras la expulsión de Sebastián Abreu en la jornada anterior. Tijuana aprovechó la localía y consolidó su juego, logrando frenar el impulso que llevaban los Guerreros. Francisco González abrió el marcador para los Xolos en el minuto 12, tras una rápida transición del equipo local, donde Alejandro Gómez realizó un pase profundo que generó un error de Mauricio Cuevas en la defensa.

El segundo gol llegó a los 17 minutos, cortesía de Ignacio Rivero, quien se destacó como el jugador más sobresaliente del encuentro. Rivero convirtió tras un rebote provocado por un cabezazo de Jackson Porozo en un tiro de esquina, colocando el balón en el fondo de la red después de que Carlos Acevedo no pudo controlar adecuadamente el esférico.

Al inicio de la segunda mitad, el Santos Laguna logró acortar distancias con un gol de Esteban Lozano en el minuto 66. Sin embargo, la reacción de los Xolos fue inmediata, y Rivero anotó su segundo gol del partido en el minuto 69 con un impresionante tiro libre que dejó sin opciones al portero rival. Minutos después, Adonis Preciado selló la goleada en el minuto 72, celebrando el triunfo con un baile en una de las esquinas del campo.

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Con esta victoria abultada, Tijuana se posiciona en una situación favorable para aspirar a la Liguilla, aunque todavía se enfrentará a adversarios importantes en las últimas jornadas de la fase regular. El resultado también representa un nuevo tropiezo para los Gallos Blancos, lo que aumenta la competitividad en la parte alta de la tabla.