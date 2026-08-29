Afectados por la riada, unos 93 mil

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Ginebra.- Las estimaciones iniciales sobre el impacto de la gigantesca riada ocurrida en Nepal indican que unas 93,000 personas pueden haber resultado afectadas, aunque las organizaciones de ayuda todavía no han llegado a ciertas áreas inundadas por lo que esa cifra podría aumentar, dijo la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR).

"Debido a que carreteras y puentes han sido arrasados y a la interrupción de cobertura celular y de electricidad, todavía no hemos podido acceder a algunas de las zonas más afectadas", dijo por teleconferencia desde Katmandú el representante de la organización humanitaria, David Fisher.

Reconoció que la información sobre los impactos del desastre "sigue siendo aproximada y que "muchas personas que lo necesitan aún no han recibido la ayuda que requieren".

"Muchos de ustedes habrán oído que hoy se produjo una nueva inundación a lo largo del mismo río en Rasuwa. Esto, por supuesto, es motivo de máxima preocupación tanto para la población afectada como para quienes están prestando apoyo", aunque no ha sido comparable con lo sucedido hace dos días,.

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Hay al menos dos áreas a las que es imposible acceder si no es en helicóptero ya que todos los caminos y puentes que conducían a ellas han sido arrasados.

"Todo tiene que ser heliportado, hasta el agua potable, que es una cuestión problemática porque no hay suministro de agua limpia y segura", explicó a los periodistas en Ginebra -mientras que encontraba de camino a una de las zonas afectadas- la máxima representante de Naciones Unidas en Nepal, Lila Pieters Yahia, que ahora tiene la misión de coordinar toda la ayuda de la organización.

La representante destacó la gran movilizaciónque ha efectuado el gobierno, con más de 30,000 efectivos militares que están aportando su ayuda directa a las tareas de rescate.

El FICR también reportó problemas para hacer llegar artículos de socorro por carretera a Rasuwa, donde se sabe que la necesidades son importantes.

En Nuwakot, la Cruz Roja nepalí ha comenzado a entregar ayuda de emergencia a quienes han perdido sus hogares, incluyendo alimentos, agua, paquetes de higiene, colchones y mantas.

Ante la evidencia de que las necesidades aumentarán, la FICR lanzó una solicitud de financiación de emergencia de 26.7 mde para apoyar la respuesta de la Cruz Roja nepalí.