Ataca EU bote de pandilla venezolana

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que su ejército realizó un ataque en el Caribe contra una embarcación que transportaba drogas, la cual según dijo había partido de Venezuela y era operada por la pandilla Tren de Aragua.

Trump añadió en redes sociales que 11 personas murieron en la operación militar, lo que representa una fuerte escalada en los intentos del gobierno estadounidense de detener el flujo de narcóticos desde América Latina. También publicó un corto video de una pequeña embarcación que parece explotar en llamas.

“El ataque se realizó mientras los terroristas estaban en el mar en aguas internacionales, transportando narcóticos ilegales rumbo a Estados Unidos”, aseveró Trump en Truth Social. “Ningún miembro de las fuerzas armadas estadounidenses resultó herido en este ataque. Por favor, que esto sirva como aviso para cualquiera que siquiera piense en traer drogas a los Estados Unidos de América”.

El video parece mostrar una lancha rápida de varios motores viajando en el mar cuando de pronto hay un destello brillante sobre ella. Luego se ve brevemente al bote cubierto en llamas.

El video, que es en gran parte en blanco y negro, no es lo suficientemente claro como para ver si la embarcación lleva a 11 personas. El video tampoco mostraba claramente alijos de drogas dentro del bote.

El Tren de Aragua se originó hace más de una década en una prisión notoriamente anárquica del estado de Aragua, en el centro de Venezuela. La pandilla se ha expandido en los últimos años, a medida que más de 7,7 millones de venezolanos huían de la crisis económica y migraban hacia otros países de América Latina o a Estados Unidos.

Trump y funcionarios de su gobierno han culpado repetidamente a la pandilla de ser la raíz de la violencia y el tráfico de drogas ilícitas que plagan algunas ciudades. Y el presidente estadounidense repitió el martes su afirmación de que el Tren de Aragua opera bajo el control del presidente venezolano Nicolás Maduro, una aseveración rebatida por una evaluación de inteligencia estadounidense desclasificada.

La Casa Blanca no explicó por el momento cómo fue que el ejército determinó que los que estaban a bordo de la embarcación eran miembros del Tren de Aragua. El tamaño de la pandilla no está claro, ni el grado en que sus acciones están coordinadas a través de las fronteras estatales y nacionales.

Lo que Maduro

tenía que decir

Después de que Trump anunciara el ataque, la televisión estatal venezolana mostró a Maduro y a la primera dama Cilia Flores caminando por las calles del barrio de su infancia. Un presentador de televisión dijo que Maduro estaba “bañándose del amor patriótico” mientras interactuaba con los simpatizantes.

“Frente a las amenazas imperialistas, Dios (está) con nosotros”, comentó Maduro ante los ahí presentes.

Maduro no abordó el ataque directamente, pero acusó a Estados Unidos de venir “por las riquezas de Venezuela”, incluyendo petróleo y gas. El país sudamericano tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.

“Desde los barrios de Caracas... se los digo, en Venezuela va a haber paz, con soberanía”, añadió el mandatario.

Donald Trump y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio habían anunciado preliminarmente el ataque, poco antes de que Rubio partiera el martes en un viaje a México y Ecuador para conversaciones sobre cárteles de drogas, seguridad, aranceles y más.

En un breve diálogo con reporteros antes de partir de Miami hacia Ciudad de México, Rubio remitió las preguntas sobre los detalles específicos del ataque al Pentágono. Dijo que las drogas en la embarcación probablemente se dirigían a Trinidad o a otro lugar en el Caribe.