Ataques israelíes cobran 17 víctimas

Deir Al Balah, Gaza.- Al menos 17 personas fallecieron el jueves en ataques israelíes en la Franja de Gaza, según funcionarios de salud locales, mientras la presión internacional para alcanzar un alto el fuego seguía creciendo.

En un aparte de la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebra en Nueva York, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo a la cadena France 24 que su país reconoció un Estado palestino convencido de que “es la única manera de aislar a Hamás”, que ha demostrado ser capaz de regenerarse incluso después de la muerte de muchos de sus líderes.

“La guerra total en Gaza está provocando bajas civiles, pero no puede lograr el fin de Hamás”, afirmó. “De hecho, es un fracaso”.

En las primeras horas del jueves, un ataque israelí alcanzó una tienda y una casa en la ciudad central de Zawaida, matando al menos a 12 personas, según informó el Hospital Mártires de Al-Aqsa en la ciudad cercana de Deir al-Balah.

Entre los muertos había una pareja y cinco de sus hijos, junto con otros tres menores. Imágenes de AP mostraron el edificio colapsado en un montón de escombros, con el brazo de un niño sobresaliendo de debajo de una losa de concreto.

Los familiares dijeron que otro niño seguía desaparecido bajo los escombros.