Aumenta la tragedia en HK por incendio

Hong Kong.- La cifra de muertos por un enorme incendio en un complejo de apartamentos residenciales en Hong Kong aumentó a 94 el jueves, mientras los bomberos combatían las llamas por el segundo día. Se trata de uno de los incendios más mortales en la historia moderna de la ciudad.

Los rescatistas usaban linternas para revisar apartamento en apartamento en las torres carbonizadas, al tiempo que un humo espeso seguía saliendo de algunas ventanas del complejo Wang Fuk Court, un denso conjunto de rascacielos donde residen millas de personas en el distrito de Tai Po, un suburbio al norte, cerca de la frontera con la China continental.

Las autoridades locales dijeron que los bomberos aún trabajan en unos cuantos apartamentos y tratan de entrar en todas las unidades de las siete torres para asegurarse de que no haya más víctimas.

“Nuestra operación de extinción de incendios está casi completa”, dijo Derek Armstrong Chan, subdirector de Operaciones de Servicios de Bomberos. Los bomberos trabajaron arduamente “para evitar que los escombros y las brasas se reaviven. Lo que sigue es la operación de búsqueda y rescate”, agregó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se desconoce cuántas personas seguían desaparecidas o atrapadas. El jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, dijo el jueves por la mañana que aún no se ha tenido contacto con 279 personas. Durante una conferencia de prensa el jueves, las autoridades no ofrecieron actualizaciones sobre desaparecidos ni cuántas personas seguían dentro de los edificios arrasados por las llamas.

En un video reciente se ve a los rescatistas realizando búsquedas en algunos apartamentos en la oscuridad.

Las llamas anaranjadas aún se veían desde el interior de varias ventanas, aunque todo el complejo era ahora, en gran parte, una ruina ennegrecida.

Los bomberos han tenido problemas para controlar las llamas desde que estalló el incendio a media tarde del miércoles, cuando se cree que el fuego comenzó en el andamio de bambú y la red de construcción y luego se expandió por siete de los ocho edificios del complejo.

Más de 70 personas resultaron heridas, entre ellas 11 bomberos, además de las 94 personas fallecidas.