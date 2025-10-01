logo pulso
Por AP

Octubre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Avala ONU una fuerza especial para Haití

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU votó el martes para autorizar una fuerza internacional mucho más grande, de 5,550 miembros, para ayudar a detener la violencia de las pandillas en Haití.

La resolución copatrocinada por Estados Unidos y Panamá transformará la actual fuerza multinacional liderada por Kenia en una “Fuerza de Supresión de Pandillas” con el poder de detener a presuntos miembros de pandillas, poder que la fuerza actual no tiene.

Los primeros kenianos llegaron a Haití en junio de 2024, y se suponía que la fuerza tendría 2,500 efectivos, pero ha estado plagada de falta de financiamiento y su fuerza actual es inferior a 1,000.

Las pandillas han crecido en poder desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Ahora controlan el 90% de la capital, y han ampliado sus actividades, incluyendo saqueos, secuestros, agresiones sexuales y violaciones, hacia el campo. Haití no ha tenido un presidente desde el asesinato.

La resolución autoriza a las naciones miembros de la ONU a hacer la transición a una Fuerza de Supresión de Pandillas en cooperación con el gobierno de Haití por un período inicial de 12 meses. Establece que la fuerza estaría compuesta por 5,500 efectivos y 50 civiles.

