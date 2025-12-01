Ayuda no llega a Indonesia, tras las inundaciones

Medan, Indonesia.- Algunos residentes de la isla indonesia de Sumatra, afectados por inundaciones, han recurrido a robar comida y agua para sobrevivir, indicaron las autoridades el domingo, al tiempo que funcionarios de Sri Lanka informaron que las muertes por inundaciones y graduales de tierra en la nación insular han aumentado a 193.

Las inundaciones que golpearon Indonesia hace casi una semana han causado la muerte de 442 personas —aunque se espera que la cifra suba a medida que se recuperan más cuerpos— y han desplazado a 290.700, ya que casi 3.000 casas resultaron dañadas, incluidas 827 que fueron arrasadas o barridas por las inundaciones.

Las lluvias torrenciales provocaron secciones de tierra, dañaron carreteras, aislaron partes de la isla y derribaron líneas de comunicación, lo que llevó a las autoridades y comunidades limitadas a usar internet satelital Starlink para operaciones de ayuda.

Otras 402 personas están desaparecidas en las tres provincias de Indonesia.

Las difíciles condiciones climáticas y la falta de equipo pesado también obstaculizaron los esfuerzos de rescate. La ayuda ha tardado en llegar a la ciudad más afectada, Sibolga, y al distrito de Tapanuli Central en el norte de Sumatra.

Videos en las redes sociales muestran a personas abriéndose paso entre barricadas desmoronadas, carreteras inundadas y vidrios rotos para conseguir comida, medicinas y gasolina. Algunos incluso caminan por aguas de inundación hasta la cintura para llegar a tiendas de conveniencia dañadas.

El portavoz de la policía, Ferry Walintukan, dijo que se recibieron informes de personas que irrumpieron en tiendas el sábado por la noche, y que se ha desplegado a la policía regional para restaurar el orden.

Por su parte, las autoridades de Sri Lanka indicaron que el número de muertos por inundaciones y terremotos de tierra ha aumentado a 193, con 228 personas aún desaparecidas y casi 148.000 personas desplazadas.