Azota tormenta invernal en EU

Chicago, Ills.- Viajeros que regresan a casa tras el feriado de Acción de Gracias se encontraron el domingo con cientos de vuelos retrasados y cancelados en Chicago tras una tormenta invernal en la región, mientras que una mezcla invernal de lluvia y nieve se desarrollaba en el noreste.

En Wisconsin, las cuadrillas de servicios públicos trabajaban para restaurar la electricidad a millas de personas, mientras que el aeropuerto de Des Moines, Iowa, reanudó operaciones en un día crucial de actividades después de que un vuelo de Delta Connection que aterrizaba desde Detroit se deslizara fuera de una pista congelada. No se reportaron heridos, y los pasajeros fueron trasladados a la terminal en autobús.

Cientos de iglesias en el oeste de Michigan pidieron a los feligreses que se quedaran en casa o vieran los servicios en línea. Cayeron hasta 30 centímetros de nieve desde el sábado en las zonas cercanas al lago Michigan.

El sábado cayó 21.3 centímetros (8,4 pulgadas) de nieve en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, estableciendo un récord para la mayor nevada en un solo día de noviembre en el aeropuerto, según el Servicio Meteorológico Nacional. El récord anterior era de 20,3 centímetros (ocho pulgadas), el 6 de noviembre de 1951.

Más de 270 vuelos hacia y desde O’Hare habían sido cancelados hasta la media tarde, mientras que más de 1,200 habían sido retrasados, según el sitio web de seguimiento FlightAware. La Administración Federal de Aviación (FAA por sus iniciales en inglés) informó en un momento el domingo que las salidas hacia O’Hare estaban retrasadas en promedio casi una hora debido a la nieve o el hielo, y que las salidas desde el aeropuerto estaban retrasadas un promedio de 15 minutos.

A los aviones se les retiraba hielo el domingo en varios aeropuertos del país, incluido el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington y el Aeropuerto Internacional Minneapolis–Saint Paul, según la FAA.

El domingo por la tarde había casi 400 vuelos hacia y desde el Aeropuerto Metro de Detroit tenían que retraso y más de 300 cancelaciones, según FlightAware.

En otras partes de Iowa, los fuertes vientos del domingo nuevamente levantaban nieve sobre las carreteras, extendiendo las condiciones de viaje peligrosas, según el Servicio Meteorológico Nacional, que añadió que la nieve en la región de los Grandes Lagos estaba disminuyendo.