Baja la asignación de agua del río Colorado

Denver, Colorado.- Arizona, Nevada y México volverán a vivir con menos agua del río Colorado mientras persiste la sequía en el oeste de Estados Unidos, anunciaron el viernes las autoridades federales.

El río Colorado es una línea vital crítica para siete estados de Estados Unidos, 30 tribus nativas estadounidenses así como dos estados mexicanos. Los recortes se basan en proyecciones de niveles en embalses federales, principalmente el lago Powell y el lago Mead, las cuales se publican cada mes de agosto por la Oficina de Recuperación de Estados Unidos.

Arizona nuevamente se quedará sin el 18% de su asignación total del río Colorado, mientras que México perderá un 5%. La reducción para Nevada —que recibe mucha menos agua que Arizona, California o México— se mantendrá en un 7%. California no enfrentará recortes porque tiene derechos de agua prioritarios y es la última en perder en tiempos de escasez.

Décadas de uso excesivo y los efectos de una sequía prolongada, agravada por el cambio climático, significan que hay mucha más demanda de agua de la que realmente fluye a través del río. Los bajos niveles de los embalses en el lago Mead han provocado recortes obligatorios todos los años desde 2022, y los más profundos, que afectarán más a los agricultores en Arizona, ocurrieron en 2023.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí