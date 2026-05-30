Bloqueos disparan precios en Bolivia

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La Paz, Bolivia.- El arroz con huevo, un plato humilde reservado en Bolivia para las emergencias, forma parte ahora del menú cotidiano de miles de familias en La Paz debido a la escasez de pollo, carne vacuna, verduras y frutas luego de 29 días de bloqueos y protestas en reclamo de la renuncia del presidente Rodrigo Paz .

"Lo despreciaba. Ahora nos gusta el arroz con huevo, me está salvando, lo mezclo con salchicha", dijo el viernes a The Associated Press Adela Gutiérrez, una ama de casa de clase media y madre de una niña.

Gutiérrez explicó que su familia consumía un pollo a la semana pero ahora viene medio. Para sacar más provecho, desmenuza la carne y la mezcla por ejemplo con arroz.

La jubilada María Helena Rodríguez dijo por su lado que desde hace una semana se alimenta día por medio de arroz con huevo ya que "el poco pollo que llega" debe racionarlo.

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La carne aviar es la más consumida en Bolivia por su precio accesible, pero su costo se ha duplicado a causa de los bloqueos que cercan La Paz.

También los huevos se venden al doble de precio, y la carne de vacío, frutas y verduras están por las nubes.