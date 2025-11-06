Cifra mortal por tifón crece

Manila, Filipinas.- Las autoridades filipinas dijeron el jueves que el número de muertos por las inundaciones y la devastación causada por el tifón Kalmaegi en la región central del país ha aumentado a por lo menos 114, mientras que otras 127 personas se reportan como desaparecidas, muchas de ellas en la provincia de Cebú.

Kalmaegi azotó Cebú el martes, provocando inundaciones repentinas y provocando que un río y otros cuerpos de agua se desbordaran, dijo Bernardo Rafaelito Alejandro IV, subadministrador de la Oficina de Defensa Civil.

Kalmaegi se alejaba de la provincia occidental de Palawan hacia el mar de China Meridional antes del mediodía del miércoles y se dirigió hacia Vietnam, según los meteorólogos.

Entre los muertos se encontraron seis personas que fallecieron cuando un helicóptero de la fuerza aérea filipina se estrelló en la provincia sureña de Agusan del Sur el martes.

Funcionarios provinciales dijeron que Kalmaegi provocó inundaciones arrepentidas que sumergieron comunidades residenciales, obligando a los habitantes a subir a sus techos a la espera de ser rescatados mientras las aguas subían, dijeron las autoridades.

Al menos 71 personas murieron en Cebú, principalmente por ahogamiento; 65 más fueron reportadas como desaparecidas y 69 resultaron heridas, dijo la Oficina de Defensa Civil.

Por su parte, Caloy Ramírez, un voluntario rescatista, dijo que la inundación masiva provocada por el tifón convirtió el martes una comunidad residencial de lujo junto al río en una escena irreconocible con vehículos volcados y casas dañadas.