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Da inicio el Oktoberfest

Múnich espera la visita de unas 6 millones de personas

Por AP

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Da inicio el Oktoberfest
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      Múnich.- El Oktoberfest de Múnich arrancó el sábado cuando el alcalde de la ciudad abrió el primer barril de cerveza, inaugurando la 191ra edición del festival folclórico más grande del mundo.

      Dominik Krause puso el grifo al primer barril con apenas dos golpes y el tradicional grito de "O´zapft is", o "Ya está abierto".

      Miles de juerguistas —las mujeres vestidas con el tradicional dirndl bávaro, los hombres con lederhosen— irrumpieron en las carpas de cerveza del recinto ferial Theresienwiese, en Múnich, para conseguir un buen lugar en los bancos. Al son de la música de metales y saboreando la cerveza recién servida, pronto empezaron a cantar, bailar ya balancearse al ritmo de la música.

      A lo largo de 16 días, hasta el 4 de octubre, se espera que unas 6 millones de personas acudan al Oktoberfest. Aunque la mayoría son Múnich y del sur de Alemania, millones de asistentes viajan desde otras partes del país y desde todo el mundo.

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      Las autoridades alemanas reforzaron las medidas de seguridad después de que, el año pasado, el festival tuviera que cerrar temporalmente debido al exceso de aforo. En esta edición se instalaron cámaras con inteligencia artificial para detectar con antelación las grandes aglomeraciones.

      También está prohibido llevar cuchillos y objetos voladores, especialmente drones. Hay controles de acceso, se prohíben las bolsas grandes y no se permite fumar marihuana. Unos 600 policías velarán por la seguridad alrededor del festival, además de agentes antimotines, fuerzas especializadas en carteristas y efectivos de ocho países.

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