Decomisa Ecuador 10 t de droga en alto mar

QUITO.- Ecuador informó el martes que con apoyo de la Guardia Costera de Estados Unidos decomisó 10 toneladas de drogas en aguas internacionales del Pacífico, cerca de las islas Galápagos, en la segunda mayor incautación reportada en lo que va del año.

El cargamento será trasladado a un puerto ecuatoriano, según indicó el Ministerio del Interior en un comunicado, que no precisó el número de personas detenidas.

De acuerdo con estimaciones de la policía la droga decomisada, que iba a ser enviada al extranjero, tiene un valor de 400 millones de dólares en el mercado negro internacional.

A multas de julio se incautaron 14 toneladas de drogas, el cargamento más grande decomisado en lo que va del año, tras una operación conjunta también de efectivos de Ecuador y de Estados Unidos en alto mar, según las autoridades.

Un mes antes otras 4,8 toneladas fueron descubiertas en un puerto de la ciudad de Guayaquil, 265 kilómetros al suroeste de la capital, escondidas en cajas de banano de exportación cuyo destino era España.

Ecuador es considerado por las autoridades como un centro logístico dentro de las rutas internacionales del narcotráfico.