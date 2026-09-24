logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Fotogalería

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Delcy promete elecciones libres

Señala que el pueblo, con su sabiduría ancestral, decidirá la fecha

Por AP

Septiembre 24, 2026 03:00 a.m.
A
Delcy promete elecciones libres
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU desde que llegó al poder, la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez prometió elecciones y dijo el miércoles que "el pueblo venezolano con su sabiduría ancestral determinará el momento correcto".

      "Quiero decirlo muy claro en esta Asamblea General. En Venezuela habrá elecciones", declaró Rodríguez, quien agregó que su gobierno ha iniciado un "iniciado un diálogo político con sectores de la oposición que conduzca un proceso en igualdad de condiciones para todos".

      Dijo que el pueblo venezolano determinará el mejor momento para poner en marcha las elecciones y aseguró que, cuando llegue el momento, las instituciones del país "estarán preparadas para garantizar ese proceso inclusivo y transparente".

      Rodríguez asumió el poder en Venezuela después de una sorpresiva incursión militar estadounidense en enero que capturó al entonces líder Nicolás Maduro y lo llevó a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Este es el primer viaje a Estados Unidos de un jefe de Estado venezolano desde 2018, cuando Maduro viajó a Nueva York para participar en la Asamblea General. Actualmente está detenido a pocos kilómetros de la sede de la ONU mientras espera el juicio.

      La presidenta encargada de Venezuela afirmó el miércoles que su país está regresando con fuerza tras los reveses sufridos este año y agradeció al presidente estadounidense Donald Trump por estar dispuesto a reanudar las relaciones después de que el ejército de Estados Unidos sacó a su predecesor del país.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Juez cuestiona proceso usado por Trump para vetar a medios
      Juez cuestiona proceso usado por Trump para vetar a medios

      Juez cuestiona proceso usado por Trump para vetar a medios

      SLP

      EFE

      Alegan represalia y violación a la Primera Enmienda

      UNAM reorganiza proceso de ingreso tras fallas en examen 2026
      UNAM reorganiza proceso de ingreso tras fallas en examen 2026

      UNAM reorganiza proceso de ingreso tras fallas en examen 2026

      SLP

      El Universal

      Comité Técnico Asesor de Evaluación asesorará decisiones clave sobre ingreso en UNAM.

      Demócratas de Maine cuestionan a senadora Collins por aportes ilegales
      Demócratas de Maine cuestionan a senadora Collins por aportes ilegales

      Demócratas de Maine cuestionan a senadora Collins por aportes ilegales

      SLP

      AP

      El FBI investigó aportes ilegales de campaña vinculados a la senadora Collins y un contratista de defensa.

      Presidente de Irán ofrece discurso desafiante en la ONU
      Presidente de Irán ofrece discurso desafiante en la ONU

      Presidente de Irán ofrece discurso desafiante en la ONU

      SLP

      AP

      Un buque de carga fue alcanzado por un proyectil en Ormuz, causando incendio y evacuación de la tripulación.