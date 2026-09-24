Delcy promete elecciones libres

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En su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU desde que llegó al poder, la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez prometió elecciones y dijo el miércoles que "el pueblo venezolano con su sabiduría ancestral determinará el momento correcto".

"Quiero decirlo muy claro en esta Asamblea General. En Venezuela habrá elecciones", declaró Rodríguez, quien agregó que su gobierno ha iniciado un "iniciado un diálogo político con sectores de la oposición que conduzca un proceso en igualdad de condiciones para todos".

Dijo que el pueblo venezolano determinará el mejor momento para poner en marcha las elecciones y aseguró que, cuando llegue el momento, las instituciones del país "estarán preparadas para garantizar ese proceso inclusivo y transparente".

Rodríguez asumió el poder en Venezuela después de una sorpresiva incursión militar estadounidense en enero que capturó al entonces líder Nicolás Maduro y lo llevó a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico.

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Este es el primer viaje a Estados Unidos de un jefe de Estado venezolano desde 2018, cuando Maduro viajó a Nueva York para participar en la Asamblea General. Actualmente está detenido a pocos kilómetros de la sede de la ONU mientras espera el juicio.

La presidenta encargada de Venezuela afirmó el miércoles que su país está regresando con fuerza tras los reveses sufridos este año y agradeció al presidente estadounidense Donald Trump por estar dispuesto a reanudar las relaciones después de que el ejército de Estados Unidos sacó a su predecesor del país.