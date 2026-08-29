Detectan ébola en otras zonas

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Bunia, RDC.- El brote de ébola de más rápido crecimiento en la historia se ha extendido a dos nuevas zonas sanitarias del este de la República Democrática del Congo, con un total de 60 afectados, según las últimas cifras publicadas el viernes por el gobierno.

Las dos nuevas zonas afectadas son Biena y Manguredjipa, en la provincia congoleña de Kivu del Norte, donde la tasa de letalidad es mucho más alta que la general del 48%, debido en parte a la demora en las labores de respuesta, según datos del Ministerio de Salud.

El Ministerio indicó que el brote acumula 5,794 casos confirmados, incluidos 2,786 fallecimientos, al tiempo que se propaga a una velocidad sin precedentes, más rápido que los esfuerzos por rastrearlo y frenarlo.

El brote se está propagando en condiciones extremadamente difíciles, alimentado por la inseguridad, el desplazamiento, una huelga de trabajadores de la salud y los intensos movimientos de población. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que sigue fuera de control y va camino de superar el episodio en África Occidental entre 2014 y 2016, el más letal registrado nunca, que provocó más de 11,000 muertos, principalmente en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

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El grupo de ayuda Médicos Sin Fronteras anunció el viernes que abrió un nuevo centro de tratamiento en Beni, en Kivu del Norte, para permitir una respuesta más rápida en la que demostró una de las zonas más afectadas.

Aunque la gran mayoría de los casos se concentra en la provincia nororiental de Ituri, Kivu del Norte tiene una tasa de letalidad por ébola de cerca del 69%, una de las más altas del país, según las últimas cifras del gobierno.

El gobierno congolés comenzó en jueves a administrar la vacuna Ervebo a trabajadores de la salud y otros de primera línea. El medicamento fue eficaz en brotes anteriores de ébola causados por un tipo diferente, más común, llamado Zaire. Se están realizando ensayos clínicos para encontrar una vacuna autorizada contra el raro virus Bundibugyo que está provocando el brote actual y para el cual no hay vacunas ni tratamientos aprobados.